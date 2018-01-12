Tunus'taki hava şartları protestoları azalttı

Başkent Tunus'ta dün olayların yaşandığı İntilaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin yoğun tedbir aldığı görüldü.

Eylemlerin ilk dakikalarında polis, göstericileri dağıtmak için bir kez göz yaşartıcı gaz kullandı. İlerleyen saatlerde herhangi bir olay yaşanmadı.

SAHARA ÇÖLÜ YAKINLARINDA POLİS GAZ KULLANDI

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, ülkenin güneyindeki Sahara Çölü'ne yakın Duz vilayetinde göstericilerle polisin karşı karşıya geldiği, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

Tunus'un kuzeybatısında yer alan Silyana vilayetinde de bir grup göstericinin lastik yakarak yol kapatmaya çalıştığı ve güvenlik güçlerine taş attığı belirtildi. Bölgedeki güvenlik güçlerinin olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.