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TÜPRAŞ patlamasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

İzmir Aliağa'da TÜPRAŞ rafinerisinde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.10.2017 - 09:36
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Dün yaşanan TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

ARALARINDA YÖNETİCİLER DE BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ ve taşeron firma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

TÜPRAŞ patlamasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

SORUŞTURMA DEVAM EDiYOR

Gözaltına alınanlar içerisinde saha ve teknik sorumlularının da bulunduğu öğrenildi. Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

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