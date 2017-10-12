TÜPRAŞ patlamasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

Dün yaşanan TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
ARALARINDA YÖNETİCİLER DE BULUNUYOR
Soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ ve taşeron firma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDiYOR
Gözaltına alınanlar içerisinde saha ve teknik sorumlularının da bulunduğu öğrenildi. Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.