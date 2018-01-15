Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir, evinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi.

USTA OYUNCU VEFAT ETTİ

Beykoz Ortaçeşme Mahallesindeki evinde yaşama veda eden Özdemir’in cenazesi olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı kaydedildi.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR

10 Kasım 1952 tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul’a yerleşti.2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek birçok sinema filminde görev aldı.

DONDURMAM GAYMAK'LA ÜNLENMİŞTİ

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla’da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi.

Turan Özdemir, 10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı.

Özdemir, şu filmlerde rol almıştı; “Pis Yedili, Geniş Aile, Gölgedeki Renkler, Babam Büfe, Üvey Aile, Mevlana Aşkın Dansı, Geç Gelen Bahar, Yağmurdan Sonra, Adem’in Trenleri, Mavi Gözlü Dev, İki Yabancı, Dondurmam Gaymak, Kadın İsterse, Cennet Mahallesi, Estağfurullah Yokuşu, Çekirdek Aile, Aslı ile Kerem, Tatlı Hayat.”

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