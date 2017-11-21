Turan Yalçın’dan Recep Yazıcıoğlu’nun Liderlik Sırları kitabı

Recep Yazıcıoğlu, süper vali, paşa vali lakabıyla görev yaptığı her yerde halk tarafından sahiplenen, sevilen sıra dışı bir bürokrat. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli’de valilik görevlerinde bulunan Yazıcıoğlu, farklı fikir ve görüşleriyle her zaman ön planda olan bir isim oldu. Samimiyeti, dostluğu hakla iç içe olması onu iyi bir lider yapan vasıfların başında gelen birkaç özellikti sadece.

BÜTÜN YÖNLERİYE YAZICIOĞLU

Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler kaleme alan Turan Yalçın, insanların hafızasında derin izler bırakan Recep Yazıcıoğlu’nun hayatını kitabında etraflıca okurlara aktarıyor. Daha önce de “Hizmetkâr Recep Yazıcıoğlu” kitabını yayımlayarak adından söz ettirmişti. 2013 yılında yayımlanan elimdeki kitap, Recep Yazıcıoğlu’nu bütün yönleriyle anlatıyor. Çocukluğundan, eğitim hayatına, devlet adamlılığından, sivil hayatına kadar olan süreci bölümler halinde anlaşılır bir üslupla anlatıyor. Güler yüzü, görev yaptığı her ilde yaptığı kalıcı hizmetlerle hatırlayacağımız Yazıcıoğlu, unutulmaz bir simadır, isimdir.

GEÇMİŞ YAŞAMI

Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948 yılında Trabzon’un Sürmene İlçesine bağlı Yılmazlar köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu ise babasının müftü olması sebebiyle Milâs’ta okudu. Liseden de 1964 senesinde daha sonra valilik yapacağı Aydın’da bitirdi. 1968’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatını tamamladı. Aynı yıl Aydın Valisi Turgut Eğilmez’in yanında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla, Ardahan (Arduç), Sungurlu (Çorum), ve Bozdoğan (Aydın)’da kaymakam vekilliklerini yaptı.

Süper Vali Recep Yazıcıoğlu

CUMHURİYET TARİHİNİN EN GENÇ VALİSİ OLDU

Kaymakam olarak 13 yıl hizmet ettikten sonra, 5 Mayıs 1984’de Tokat’a, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en genç valisi olarak atandı. Çok az devlet adamlarına nasip olan bu hızlı başarı öyküsü, Recep Yazıcıoğlu’nun üstün başarısından ileri gelmektedir. Genç yaşta vali olarak görev yapan süper vali, “Sistem değişmeli” ve “Daha Fazla” adlı iki kitabı da kaleme aldı. Tarihler 8 Eylül 2003’ü gösterdiğinde Türkiye için yas günüydü. Binlerce hizmete imza atan Yazıcıoğlu, hala aydınlatılamayan, şüphelerle dolu bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Arkasında pek çok ölümsüz eser ve bir o kadar da sevenlerini bırakıp ebediyete intikal eden Recep Yazıcıoğlu, devlete bağlılığı ve sadakatiyle gönüllerde taht kurmuştur.

Yazıcıoğlu'nun en önemli özelliği ise güçlü bir hatip olmasıydı

PAŞA VALİ

Halk ozanları valilerine “en büyük” anlamına gelen paşa unvanını verip öyle hitap etmekten keyif alıyorlardı. Köylüler ilk defa bir vali görmüşlerdi. Erbaa’da 53 derslik ve 18 lojman hizmete açıldı. 266 milyona devlet – halk işbirliği ile tamamlanan okulların açıldığı Erbaa’da, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir valinin Azabağı Köyü’ne geldiği görülmüştü. Vali Bey sadece okullar açmıyor, halk eğitim merkezleri ile beraber cezaevindeki insanların da eğitim almasına ve onların hapisten meslek sahibi bireyler olarak çıkıp kimseye muhtaç olmamasına da imkân tanımaktaydı.

Sürekli halkın içinde olan ve güler yüzüyle Yazıcıoğlu

Cezaevlerinin de insanların suçlarından pişman olarak topluma kazandırıldığı birer eğitim kurumu olması gerekmiyor muydu? Meslek sahibi insan, zaman gelir iş sahibi de olurdu. İnsanları kurlarla eğitmek, onları yarı yarıya iş sahibi yapmaktı. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Yazıcıoğlu’nun nasıl bir vali ve devlet adamı olduğu gerçeğini de görmüş olacağız.

RECEP YAZICIOĞLU VE KÜLTÜR

Vali Recep Yazıcıoğlu, yoğun iş temposuna rağmen kitap okumaya da sürekli zaman ayırmıştır. Kendisi eğitimli bir ailenin ferdi olarak okullar ve sağlık ocakları yapmasının yanında, gittiği illerin kültür ve turizm potansiyelini de ortaya çıkartmak için gösterdiği olağanüstü çaba dikkat çekicidir. Kitap okumaya büyük aşkla bağlı olan Yazıcıoğlu, çevresindeki insanlara da kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Ona göre, devlete ve insanlara hizmet ancak çok okuyarak ve bilinçlenmenin sonucunda varılması gereken bir konumdu.

Recep Yazıcıoğlu’nun aklı, mantığı, ileri görüşlülüğü ve sorunlara getirdiği pratik çözümlerle onun ne çok kitap okuduğunun göstergesinden başka bir şey değildir.

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