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Türbe ziyaretine giderken kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tokat Niksar'a türbe ziyaretine giden araç Korgan'da şarampole yuvarlandı. 1 kişi ölürken, biri bebek 4 kişi de yaralandı.

İHA | 29.07.2018 - 20:25..
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Kaza, Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi’nde meydana geldi.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Tokat’ın Niksar ilçesine türbe ziyaretine giden Bekir Ç. (62) idaresindeki 52 AR 870 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Türbe ziyaretine giderken kaza: 1 ölü, 4 yaralı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta bulunan Feride Çandır (73) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç. (35), A.Ç. (11) ve M.Ç. (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Korgan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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