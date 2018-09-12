Turgutlu’nun kırsal mahalleleri ağaçlandırılıyor

Daha yeşil daha yaşanılabilir bir Turgutlu için şehrin bir çok noktasında yeşillendirme ve ağaç dikme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Musalaryeniköy ve Temrek Mahalleleri’ndeki uygun alanlara yaklaşık 150 adet ağaç fidanı dikti.

"AĞAÇLARIN DİKİMİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak ilçemizin ekolojik dengesine uyum sağlayacak ağaçların dikimine son derece önem veriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda Musalaryeniköy ve Temrek Mahalleleri’nde bulunan alanda yaklaşık 150 adet çam ağacı dikimi gerçekleştirdik. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Turgutlu için vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunacak ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyoruz. İlçe genelinde bu tür çalışmalarımız devam edecek. Turgutlu’muzu hem park ve bahçeleriyle, hem yaşam alanlarıyla daha da yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek.” dedi.