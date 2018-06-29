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Turist sayısı yüzde 27 arttı

Türkiye'ye giriş yapan turist sayısı Mayıs ayında, bir önceki yılın Mayıs ayına göre, yüzde 27 artışla 3.68 milyon kişiye yükseldi.

DHA | 29.06.2018 - 11:50..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.81 artışla 11.46 milyon kişiye çıktı.

RUSYA BİRİNCİ SIRADA

Buna göre, yılın ilk beş ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 1 milyon 388 bin kişiyle Rusya ilk sırada. Rusya’yı 1 milyon 108 bin kişiyle Almanya, 980 bin kişiyle İran ve 854 bin kişiyle Gürcistan izledi.
Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların, 137 bini deniz yoluyla, 3 milyon 834 bini havayoluyla, 921 bini karayoluyla ve üç bini tren yoluyla giriş yaptı.

Turist sayısı yüzde 27 arttı

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