İngiliz turist Atatürk Havalimanı'nda bir turizm acentasına ait VIP araçla Gebze'ye gitti. Aynı araçla yine Gebze'den havalimanına gelen turist 3000 TL tarife ücreti ödedi.

350 LİRALIK YOL İÇİN 3 BİN LİRA ALDILAR

Normalde 350 TL'lik bir ücreti olan tarifeye 3 bin lira ödeyen İngiliz, İngiliz turist acentayı Başbakanlığa şikayet etti, inceleme başlatıldı.

Turiste özel dudak uçuklatan tarife VİDEO

AHMET HAKAN ACENTAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kanal D Haber'in söz konusu haberiyle ilgili de Ahmet Hakan yorumda bulundu: Sonra da niye turist gelmiyor diye ağlıyoruz.