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Turiste özel dudak uçuklatan tarife

İngiliz turist Atatürk Havalimanı'ndan Gebze'ye götürüp getirildi, 3 bin lira para alındı.

22.11.2017 - 20:15
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Turiste özel dudak uçuklatan tarife

İngiliz turist Atatürk Havalimanı'nda bir turizm acentasına ait VIP araçla Gebze'ye gitti. Aynı araçla yine Gebze'den havalimanına gelen turist 3000 TL tarife ücreti ödedi.

350 LİRALIK YOL İÇİN 3 BİN LİRA ALDILAR

Normalde 350 TL'lik bir ücreti olan tarifeye 3 bin lira ödeyen İngiliz, İngiliz turist acentayı Başbakanlığa şikayet etti, inceleme başlatıldı.

Turiste özel dudak uçuklatan tarife

Turiste özel dudak uçuklatan tarife VİDEO

AHMET HAKAN ACENTAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kanal D Haber'in söz konusu haberiyle ilgili de Ahmet Hakan yorumda bulundu: Sonra da niye turist gelmiyor diye ağlıyoruz.

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