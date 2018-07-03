Turistler Bodrum'u ikinci evleri gibi görüyor

Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıp kültürel zenginlikleri keşfeden turistler, yıllardır tatil için burayı tercih ediyor.

İlçeye ilk olarak 15 yaşındayken ailesiyle geldiğini anlatan Clarke, "Buraya 14-15 yaşımdayken ailemle geldim. Teyzem Gümüşlük'ten ev aldı. Ailem Türkiye'yi çok seviyor. Rahatlatıcı bir yer, insanlar çok iyi." dedi.

''TÜRKİYE HER ZAMAN LİSTEMİN YUKARILARINDA''

Türkiye'nin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Clarke, "Avrupa'da hala görmek istediğim şehirler ve pek çok ülke var ama Türkiye her zaman listemin yukarılarında. Türkiye'ye çok geldim. Başka ülkeleri de görmek istiyorum. Buraya bir daha gelmek istiyorum." ifadesini kullandı.

''BODRUM TÜRKİYE'NİN SAİNT TROPEZ'İ''

Alman uyruklu Tim Müeller de ilçeye ilk kez gelenler arasında yer alıyor. 4 gündür tatillerine devam ettiklerini aktaran Müeller, "Bodrum'da çok iyi gezdik. Tarihi yel değirmenlerini de gezdik. Türk yemeklerini Almanya'dan biliyorduk ama yemekler burada daha güzel. Bir rehber 'Bodrum Türkiye'nin Saint Tropez'i' dedi.

''YÜKSEK SEZON GERİ GELECEK''

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da turizm sezonunun ilk döneminde ilçede ağırlıklı olarak İngiliz, Alman, Hollanda, Ukrayna, Rus ve Polonya uyruklu misafirleri konuk ettiklerini anlattı.

Bodrum'un her geçen yıl turist potansiyelinin genişlediğine dikkati çeken Kavala, şunları söyledi: ''Daha önceki yıllarda İngiliz ve Hollanda uyruklu turistler ağırlıktayken, bu yıl 4-5 ülke daha sayısal olarak artış gösterdi. Bu ülkelerin ilçeye gelişi, daha önceki yüksek sezonun geri gelmesini de sağlayacak. Daha önceki yıllarda her ülkeden misafirler vardı ve birlikte tatillerini yapıyorlardı."



