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Turistleri gasbeden 2 taksi şoförü tutuklandı

Japon turistleri gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 taksi şoförü tutuklandı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 22:53..
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6 Ağustos'ta Japon turistler Jingya W. ve Huiling Z, Karaköy'den Beyoğlu'ndaki otellerine gitmek için taksiye bindi. Bir süre giden taksi şoförü, aracı Gülhane'de ikinci şoförüne teslim etti. Şoför, kredi kartlarını gasbettiği yolcuları indirdi. Jingya W. ve Huiling Z, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

"TURİST VAR GEREKENİ YAPARSIN"

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, taksinin plakasını belirledi.

Plakadan ticari taksi şoförlerinin kimliğini tespit eden polis, şoför Mustafa Hakan N. ve Erkan Ç'yi Gülhane'de gözaltına aldı.

Taksi şoförü Mustafa Hakan N'nin turistleri aracına aldıktan sonra aracın ikinci şoförü Erkan Ç'yi arayıp, "Araçta turist var, gerekeni yaparsın." diyerek turistleri Gülhane'ye getirip aracı Erkan Ç'ye verdiği öğrenildi. Erkan Ç. de turistlerden zorla aldığı kredi kartından yanındaki arkadaşı Celal B. ile 7 bin 500 lira çekip kartı kırıp çöpe attı. Erkan Ç'nin paranın 3 bin 500 lirasını Celal B'ye verdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Hakan N. ve Erkan Ç. tutuklandı.

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