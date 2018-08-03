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Turistlerin yaptığı trafik kazasında dil krizi

Antalya'da trafik kazasına karışan Romanya uyruklu turistler, Rumence ve İtalyanca'dan başka dil bilmeyince dil problemi telefonla ulaşılan bir rehberin yaptığı tercüme ile çözüldü.

İHA | 03.08.2018 - 12:23..
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Titreyengöl Caddesi’nden Sorgun Bulvarı’na çıkmakta olan Halil K.’nin kullandığı 16 BOF 13 plakalı otomobil, oteller bölgesi istikametinden otogar istikametine seyir halindeki Romanyalı Florin Marius’un kullandığı PH 10 WFG plakalı otomobile yandan çarptı.

Araçlarda büyük çapta hasar meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kazanın ardından dil krizi yaşandı. Kazaya karışan ve Alanya’da tatil yaptıkları belirlenen Romanyalı turistler, Rumence ve İtalyanca dışında dil bilmeyince olay yerine gelen trafik polisleriyle anlaşamadı.

Turistlerin yaptığı trafik kazasında dil krizi VİDEO

TELEFONDAN YARDIM

Trafik polislerinin Romanyalı turistlere yardımcı olabilmek için aradığı rehberlerin de bu iki dili bilmemeleri uzun süre anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu.

Trafik polislerinin büyük çabalar sonucunda Rumence bilen tercüman bulmasıyla sorun çözüme kavuştu. Romanyalı turistler telefondaki rehbere isteklerini iletirken, rehber aracılığıyla yapmaları gereken işlemler kendilerine anlatıldı. Trafik polislerinin çabaları sonucunda dil sorunu çözülerek araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.

Turistlerin yaptığı trafik kazasında dil krizi

Turistlerin yaptığı trafik kazasında dil krizi

Turistlerin yaptığı trafik kazasında dil krizi


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