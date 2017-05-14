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Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

Antalya Kumlucadaki Adrasan'da 2014'te çıkan yangında kül olan ormanlık alana 15 bin fidan dikildi, tepe yeniden yeşile büründü.

14.05.2017 - 11:42
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Antalya'nın en önemli doğa turizmi merkezlerinden Adrasan'da, hemen sahil kenarında doyumsuz bir manzaraya sahip Bayraklı Tepe'de 3 yıl önce çıkan yangında çam ağaçlarıyla kaplı orman yok oldu. Yaklaşık 150 hektar ormanlık alanın küle dönüşmesi sonrasında sahille bütünleşen tepe de simsiyah renge büründü.

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

Sahil kenarında eşsiz bir değere sahip tepedeki yangın sonrasında, bölgenin yapılaşmaya açılacağı yönünde iddialar gündeme getirildi. Tepeye otel veya villa gibi yapıların yapılacağı, yangınla da bunun önünün açıldığı iddiaları tartışılırken, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün tepenin yeniden eski haline dönmesi için geçen yıl başlattığı çalışmalar sonuç verdi.

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

15 BİN FİDAN DİKİLDİ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tepenin yola yakın kısımlarına ateşe dayanıklı çam türleri ve andız fidanı dikimi yaptı. Üst bölgelere bodur çam dikilirken, ulaşım imkanı olmayan tepe noktalara da helikopterle tohum saçıldı. Yanan bölgenin toprağı düzenlenerek toplamda 15 bin fidan dikimi yapıldı. Toprağın düzenlemesi ve fidan dikimlerinin ardından doğa yeniden canlandı.

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

Tepenin etrafı da tamamen tel örgüyle kapatılarak korunmaya alındı. 2014'teki yangından bu yana simsiyah görünüme sahip Bayraklı Tepe yeniden yeşil rengine kavuştu. Uzun süre yerli ve yabancı turistlerin sahilden ve tekne turlarıyla denizden yanmış bir tepe görüntüsü paylaştığı fotoğraflar da bu çalışmayla geride kaldı.

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

TEPE YENİDEN YEŞİLE DÖNÜŞTÜ

Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Adrasan sahilinde tekne turu işletmeciliği yapan Kudret Acar, 2014 yılındaki büyük yangında tepedeki ormanın neredeyse tamamen yok olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

“Büyük bir yangındı. Yaklaşık 150 hektarlık alan kayboldu. 3- 4 otel de yandı. 60 sene önce yine bir yangın çıktığı söyleniyor. Sahilden ve denizden çok güzel manzarası vardı, sahildeki ve tekne turlarına katılan turistler mutlaka fotoğrafını çekerdi. Yangın sonrasında ise simsiyah, çok kötü ve üzüntü verici bir görüntü oluştu. Ancak Orman Bölge Müdürlüğü burayı koruma altına alarak ağaçlandırma çalışması yaptı ve 15 bin fidan dikildi. Tam orman oluşmasa da Bayraklı Tepe yine güzel, yeşil rengine kavuştu. Şimdi etrafı tel örgüyle kapatıldı, giriş de yasaklandı."

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

Turizm cenneti Adrasan yeniden yeşile döndü

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