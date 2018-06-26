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Turizmcinin seçimlerde ilk tur sevinci

24 Haziran seçimlerinin ikinci tura kalmaması, turizm beldelerinin 15 gün boş kalmasını engelledi.

DHA | 26.06.2018 - 12:57..
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​Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi nedeniyle oylarını kullanmak için memleketlerinin yolunu tutunca Edremit Körfezi sahilleri boşaldı.

HAZİRAN AYINDA YOĞUNLUK BAŞLIYOR

Her yıl Haziran ayı itibariyle büyük yoğunluk yaşanan körfezde turizmciler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin sevincini yaşadı. Turistik tesislerde tatilcilerin rezervasyonları başladı.

Turizmcinin seçimlerde ilk tur sevinci

"15 GÜN BOŞLUK OLACAKTI"

​Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, "Seçimlerin ilk turda bitmiş olması özellikle biz turizmcileri çok memnun etti. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından bölgemize talepler başladı. İkinci tura kalması söz konusu olsaydı, 15 gün daha boşluk olacaktı. Halkın istikrardan yana oy kullanmasıyla tatil yapmak isteyenler, rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Hem Akdeniz bölgesi, hem Kuzey Ege olarak son 20 yılın en iyi sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Turizmcinin seçimlerde ilk tur sevinci

Turizmcinin seçimlerde ilk tur sevinci

Turizmcinin seçimlerde ilk tur sevinci

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