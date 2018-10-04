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Türk Akım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçecek kısmının inşaatının 2 ay sonra tamamlanmış olacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 16:13..
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Türk Akım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak

Tarihin en büyük enerji projelerinden olan TürkAkımında sona yaklaşıldı. kara kısmının tamamlandığı projede deniz ayağı da 2 ay içerisinde tamamlanacak. Konuya ilişkin açıklama Gazprom'dan yapıldı.

Türk Akım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak

2 AY SONRA BİTECEK

Petersburg'da düzenlenen uluslararası doğalgaz forumunda konuşan Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Türk Akımı boru hattının bitiş tarihine ilişkin tarih verdi.

Miller, "Türk Akımı'nın deniz kısmının inşaatını 2 ay sonra bitiriyoruz" dedi. Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

Türk Akım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak

AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATI

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

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