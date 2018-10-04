Türk Akım'ın deniz kısmı iki ayda tamamlanacak

Tarihin en büyük enerji projelerinden olan TürkAkımında sona yaklaşıldı. kara kısmının tamamlandığı projede deniz ayağı da 2 ay içerisinde tamamlanacak. Konuya ilişkin açıklama Gazprom'dan yapıldı.

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