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Türk Akım'nın ikinci hat inşasına izin çıktı

Mega projenin deniz kısmındaki ikinci kolun inşası için diplomatik izin alındı.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 17:02..
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı projesinin detayları hakkında bilgilendirme yaptı.

"GEREKLİ İZİNLER ALINDI"

Milller, mega projenin çalışmalarının hızla ilerlediğini belirterek, "Plana uygun olarak projenin inşası, Rusya'nın kıyısı, Türkiye'nin ve Karadeniz olmak üzere aynı anda üç farklı noktada devam ediyor. Bugün Türk hükümetinden hattın ikinci kolunun Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde ve karasularında inşası için izin alındı. Böylelikle Türkiye'den hattın deniz kısmının inşası için gereken tüm izinler alındı." diye konuştu.

Türk Akım'nın ikinci hat inşasına izin çıktı

İNŞA BAŞLADI

Şirketten yapılan açıklamada Kırklareli Kıyıköy mevkinde doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Gazprom'un iştiraki olan şirket, 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolu inşa edecek. Türkiye'nin gaz ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak mega projenin ilk kolunun Mart 2018 yılında devreye alınacağı belirtilirken, ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

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