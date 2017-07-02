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Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı

Türk aşçı Fatih Zencir, sürekli barlara gittiği için tartıştığı İngiliz sevgilisini bıçakladıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

02.07.2017 - 17:10
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve süpermarket müdürü olan Faiza Drid'e geçen 18 Nisan'da Milas- Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü'nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, karşılayıp, sürpriz evlenme teklifi yaptı.

YÜZÜKLERİ TAKTILAR

Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid, duygulanıp Zencir'in boynuna sarıldı, ardından teklifi kabul edip, çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına taktı.

Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı

SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI

Ancak, ikilinin bu mutluluğunun fazla sürmediği ortaya çıktı.

Fatih Zencir, sık sık tartıştığı kadın arkadaşı Drid ile bugün saat 04.00 sıralarında Bitez Sahili'nde buluşup, aralarındaki sorunu çözmek istedi.

Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Bir yandan da içki içen Zencir, aralarında çıkan tartışa üzerine kadın arkadaşı Drid'i cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden yaralayıp kaçtı.

Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı

YOĞUN BAKIMDA

Drid, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası genç kadın, yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı

"BARLARDAN DİSKOLARDAN ÇIKMADI"

Polis, olayın ardından kaçan Fatih Zencir'i bugün saat 14.00 sıralarında, saklandığı Turgutreis Mahallesi'ndeki evde yakaladı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Fatih Zencir, "Onu çok sevmiştim. Evlenme teklifi etmiştim ama o Bodrum'a geldikten sonra barlardan diskolardan çıkmadı. Kendisini de beni de rezil etti. Alkollüydüm bir anlık sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, üzgünüm. Davranışlarıyla beni de kendini de yaktı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı VİDEO

Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı

Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı

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