Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

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Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

Premier Lig'de Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in bir gol, bir de asist yaptığı maçta West Ham United'ı 3-0 mağlup etti.