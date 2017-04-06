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Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Kürt-Alevi kökenli Türk asıllı Alman Milletvekili Dağdelen, Almanya'daki MİT mensuplarının kovulması için Alman Hükumetine soru yöneltti.

06.04.2017 - 10:08
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Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Alman Die Welt gazetesi, Alman makamlarının casusluk suçlamasıyla 20 Türk vatandaşı hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

TÜRK ASILLI VEKİL SORDU

Die Welt dünkü haberini, Alman aşırı sol Die Linke partisi milletvekili Sevim Dağdelen'e, hükümetten bu konuda bilgi talebi üzerine verilen bilgiye dayandırdı.

ALMANYA TÜRKİYE'NİN İSTİHBARAT FAALİYETLERİNİ ARAŞTIRIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Almanya federal başsavcılığı, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin Almanya'da yürüttüğünden kuşkulanılan istihbarat faaliyetleri hakkında inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

Alman medyası, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Fethullah Gülen taraftarlarına karşı istihbarat faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle soruşturulduğunu bildirmişti.

ALMAN HÜKÜMETİ 20 TÜRK'Ü SORUŞTURUYOR

Alman hükümeti, Dağdelen'e gönderdiği yazılı cevapta, "Halen toplam 20 zanlı hakkında, Türk hükümeti adına gizli servis faaliyeti yürüttükleri kuşkusuyla soruşturma yapıyoruz" dendi.

Ermeni tasarısına imza atan Sevim Dağdelen'e AK Parti Milletvekili'nden ayar haberi
Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Sevim Dağdelen'in de aralarında bulunduğu soykırım var diyen 11 Türk vekil haberi
Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

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