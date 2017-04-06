Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Alman Die Welt gazetesi, Alman makamlarının casusluk suçlamasıyla 20 Türk vatandaşı hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirdi.
TÜRK ASILLI VEKİL SORDU
Die Welt dünkü haberini, Alman aşırı sol Die Linke partisi milletvekili Sevim Dağdelen'e, hükümetten bu konuda bilgi talebi üzerine verilen bilgiye dayandırdı.
ALMANYA TÜRKİYE'NİN İSTİHBARAT FAALİYETLERİNİ ARAŞTIRIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Almanya federal başsavcılığı, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin Almanya'da yürüttüğünden kuşkulanılan istihbarat faaliyetleri hakkında inceleme başlattıklarını açıklamıştı.
Alman medyası, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Fethullah Gülen taraftarlarına karşı istihbarat faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle soruşturulduğunu bildirmişti.
ALMAN HÜKÜMETİ 20 TÜRK'Ü SORUŞTURUYOR
Alman hükümeti, Dağdelen'e gönderdiği yazılı cevapta, "Halen toplam 20 zanlı hakkında, Türk hükümeti adına gizli servis faaliyeti yürüttükleri kuşkusuyla soruşturma yapıyoruz" dendi.