Türk asıllı vekil Merkel için özür bekliyor

Hıristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu Uyum Politikaları Sorumlusu Cemile Giousouf, Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel'e yönelik 'Nazi' benzetmelerinin Almanya’da yaşayan Türk kökenliler arasında hoş karşılanmadığını savundu.

Giousouf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini "dayanaktan yoksun suçlamalar" olarak tanımladı ve bu açıklamaların, Almanya'daki Türk kökenlileri de memnun etmediğini öne sürdü.

TÜRK ALMAN İLİŞKİLERİ

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Giousouf, "Aksine birçok Türk kökenli çirkin düşmanca tavırları sadece utanç verici buluyor. Bu suçlamalar Almanyalı Türklerin imajına ve Almanya’daki Türk ve Almanlar arasındaki ilişkilere zarar veriyor" iddiasında bulundu.

ERDOĞAN ÖZÜR DİLESİN DEDİ

Giousouf, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Merkel’den özür dilemesi gerektiğini savundu.

MECLİS'E GİREN İLK MÜSLÜMAN

1978 doğumlu olan Giousouf, Hristiyan Demokratlardan Meclis'e giren ilk Müslüman aday olarak tanınmıştı.

Giousouf, Batı Trakya’dan Almanya’ya göç eden Gümilcine’li bir ailenin kızı.