taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.902
USD
3,6256
EURO
3,9060
ALTIN
143,32
PETR
51,8000

Türk asıllı vekil Merkel için özür bekliyor

Türk asıllı Alman vekil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

21.03.2017 - 08:45
  1. Haberler
  2. Gündem

Hıristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu Uyum Politikaları Sorumlusu Cemile Giousouf, Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel'e yönelik 'Nazi' benzetmelerinin Almanya’da yaşayan Türk kökenliler arasında hoş karşılanmadığını savundu.

Giousouf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini "dayanaktan yoksun suçlamalar" olarak tanımladı ve bu açıklamaların, Almanya'daki Türk kökenlileri de memnun etmediğini öne sürdü.

Türk asıllı vekil Merkel için özür bekliyor

TÜRK ALMAN İLİŞKİLERİ

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Giousouf, "Aksine birçok Türk kökenli çirkin düşmanca tavırları sadece utanç verici buluyor. Bu suçlamalar Almanyalı Türklerin imajına ve Almanya’daki Türk ve Almanlar arasındaki ilişkilere zarar veriyor" iddiasında bulundu.

Türk asıllı vekil Merkel için özür bekliyor

ERDOĞAN ÖZÜR DİLESİN DEDİ

Giousouf, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Merkel’den özür dilemesi gerektiğini savundu.

Türk asıllı vekil Merkel için özür bekliyor

MECLİS'E GİREN İLK MÜSLÜMAN

1978 doğumlu olan Giousouf, Hristiyan Demokratlardan Meclis'e giren ilk Müslüman aday olarak tanınmıştı.

Giousouf, Batı Trakya’dan Almanya’ya göç eden Gümilcine’li bir ailenin kızı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

151
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

70
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

164
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

10
Rusya: YPG ile anlaşmadık

Rusya: YPG ile anlaşmadık

25
Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor

Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor

23
Hindistan'da 2 kişiyi öldüren kaplanı dozerle yakaladılar

Hindistan'da 2 kişiyi öldüren kaplanı dozerle yakaladılar

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM