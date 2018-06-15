taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7287
EURO
5,4905
ALTIN
197,69
PETR
75,3200

Türk askeri Bayram'da da sınırı bekliyor

"Hudut namustur" ilkesiyle sınırı koruyan Mehmetçik, ailelerinden uzakta görev yaptıkları karakolda silah arkadaşları ve komutanları ile bayramlaştı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 12:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da eli tetikte, gözü sınırda görev yapıyor.

Türk askeri Bayram'da da sınırı bekliyor

PKK'YA GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alayı 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Hasan Çavuş Hudut Karakolu'ndaki askerler, sınırın sıfır noktasında görev yapıyor.

Türk askeri Bayram'da da sınırı bekliyor VİDEO

Türk askeri Bayram'da da sınırı bekliyor

Sınırın hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentinin bulunduğu bölgeyi kule ve kulübelerden dürbünlerle ve zırhlı araçlardaki kameralarla sürekli kontrol eden askerler, hem gelişmeleri takip ediyor, hem de kaçak geçiş ve kaçakçılığa engel oluyor.

Türk askeri Bayram'da da sınırı bekliyor

SINIRDA BAYRAM SEVİNCİ

40 dereceyi bulan sıcakta 24 saat sürekli olarak sınır hattını izleyen askerler, Ramazan Bayramı'nda da görevlerini aynı titizlikle sürdürüyor. Sınırın sıfır noktasındaki Hasan Çavuş Hudut Karakolu'nda; eli tetikte, gözü Suriye'de, teyakkuz halinde olan askerler, bayramın ilk gününde ailelerinden uzakta birbirleri ve komutanları ile kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı.

Türk askeri Bayram'da da sınırı bekliyor

2'nci Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ufuk Küçük de karakolda ziyaret ettiği askerleri selamladıktan sonra tek tek bayramlarını kutladı. Şeker ve kolonya ikramının ardından askerlere hitap eden Yarbay Ufuk Küçük, Mehmetçiğin ailelerinden uzakta olsalar da vatanı korumak gibi onurlu bir görev yaptıklarını ifade etti.

"KİMSENİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

Hudut Karakolu'nda görevli askerler ise ailelerinden uzakta bayramı geçirdikleri için burukluk yaşadıklarını, ancak kutsal bir görev yaptıklarını ifade etti.

Komutanları ve silah arkadaşları ile kucaklaşarak bayramlaşan ve ardından aileleriyle telefonlaşan askerler, Türk Milleti'nin bayramını kutladıklarını belirterek, onurlu ve kutsal bir görev yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Komutanlar ise sınırda 24 saat görev yaptıklarını, kimsenin gözünün arkada kalmamasını isteyerek, sınırların ülkenin namusu olduğunu ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

127
Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

59
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

68
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işin peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işin peşini bırakmayacağız

106
Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

64
Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

70
Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM