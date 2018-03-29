Türk askeri çocuklara oyun yaparken yakalandı

Son olarak Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için 20 Ocak Cumartesi akşamı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan TSK, gittiği yere huzur ve güven götürüyor.

MEHMETÇİK ÇOCUKLARA YAKALANDI

Sosyal medyada paylaşılan ve oldukça ilgi gören videoda bir askerimiz bölgedeki minikleri eğlendirmek için herkesin bildiği parmak koparma numarasını yaptı.

Ancak çocuklardan biri uyanık çıktı ve askerin arkasında dolanarak numarayı açık etti o anlar da izleyenleri gülümsetti.

Mehmetçiğin numarasını ortaya çıkaran Afrinli çocuk VİDEO