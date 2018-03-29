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Türk askeri çocuklara oyun yaparken yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Türk askeri çocuklara parmak koparma numarasını yaparken, arkadan dolanan bir ufaklık numaranın hilesini çözdü.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 18:58..
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Türk askeri çocuklara oyun yaparken yakalandı

Son olarak Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için 20 Ocak Cumartesi akşamı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan TSK, gittiği yere huzur ve güven götürüyor.

MEHMETÇİK ÇOCUKLARA YAKALANDI

Sosyal medyada paylaşılan ve oldukça ilgi gören videoda bir askerimiz bölgedeki minikleri eğlendirmek için herkesin bildiği parmak koparma numarasını yaptı.

Ancak çocuklardan biri uyanık çıktı ve askerin arkasında dolanarak numarayı açık etti o anlar da izleyenleri gülümsetti.

Mehmetçiğin numarasını ortaya çıkaran Afrinli çocuk VİDEO

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