Türk askeri lazer silah sistemi kullanmaya başlayacak

Milli olarak geliştirien lazer sistemi özellikle el yapımı patlayıcıları uzaktan imha etmek amacıyla tasarlandı.

LAZER SİSTEMİNİN YAYINLANAN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen saha testlerini başarıyla tamamlayan sistem, BMC firmasının yeni araçlarından Amazon'a başarıyla entegre edildi.

Geliştirilen ilk ürün çeşitli savunma uygulamalarına yönelik işlevsel özelliklerle farklı platformlarda kullanılabiliyor.

KARA, DENİZ VE HAVADA KULLANILACAK

Mobil lazer savunma sistemi, kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefleri algılayıp, takip ederek lazer ışını sayesinde etkisiz hale getirecek. Kara platformunda testleri başarıyla geçen lazer sistemi, deniz ve hava platformlarında da denenecek.

YERLİ FİRMALAR SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Sistem, sınır güvenliği, insansız hava araçları ve el yapımı patlayıcılara karşı savunma araçları arasında maliyet etkin bir seçenek olarak öne çıkarken seri üretimi teknoloji transferi aracılığıyla yerli firmalara devredilecek.