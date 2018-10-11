taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.06375
Euro
7.02095
Altın
1193.331
Borsa
94440.69
Gram Altın
233.157

Türk askeri zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Yaz kış demeden terör örgütünün kökünü kazımak için operasyonlarına devam eden askerlerimiz, zorlu şartlarla karşı karşıya.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 07:56..
  1. Haberler
  2. Gündem

Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle yıllardır Türkiye'de hain pusular kurup kalleş saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK, binlerce çocuğu yetim bıraktı.

Bebek katili teröristlerin kökünü kazıma konusunda kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara hız verdi.

Örgütün saklandığı mağaraları tek tek basan Mehmetçik, teröristlere nefes aldırmadı.

DAĞLARDA TAŞLAR YASTIK OLDU

Zorlu şartlarda görevine devam eden Türk askeri, gece yarıları taşları kendine yastık yaparak uyuyor.

YENİ BİR GÜN...

Sıcaklığın sıfırın altında eksi 5'lere kadar düştüğü dağlarda uyuyan Mehmetçik'in yeni bir sabaha uyanış görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Türk askeri zorlu şartlarda PKK'nın peşinde ViDEO

Türk askeri zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

14
Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

125
Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

63
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

25
Başkan Erdoğan Budapeşte dönüşü basına konuştu

Başkan Erdoğan Budapeşte dönüşü basına konuştu

27
Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden

Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden

72
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM