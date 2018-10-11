Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle yıllardır Türkiye'de hain pusular kurup kalleş saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK, binlerce çocuğu yetim bıraktı.
Bebek katili teröristlerin kökünü kazıma konusunda kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara hız verdi.
Örgütün saklandığı mağaraları tek tek basan Mehmetçik, teröristlere nefes aldırmadı.
DAĞLARDA TAŞLAR YASTIK OLDU
Zorlu şartlarda görevine devam eden Türk askeri, gece yarıları taşları kendine yastık yaparak uyuyor.
YENİ BİR GÜN...
Sıcaklığın sıfırın altında eksi 5'lere kadar düştüğü dağlarda uyuyan Mehmetçik'in yeni bir sabaha uyanış görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Türk askeri zorlu şartlarda PKK'nın peşinde ViDEO