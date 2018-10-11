Türk askeri zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

1 Kemoterapi verildi ama soğuk algınlığı çıktı Erzurum'da, 2015 yılında halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede 'lenf bezi kanseri' teşhisi konulan ve 4 kez kemoterapi alan adam grip çıktı.

2 ABD'den YPG'ye iş makinesi desteği Suriye'nin kuzeyinde Münbiç'i çukurlarla çevreleyen terör örgütü YPG/PKK, ABD'den çukur kazmaya devam edebileceği yeni iş makineleri sağladı.

3 Ailesi anahtarı vermedi aracı yaktı Ankara'da alkollü olduğu belirtilen bir genç, ailesiyle kavga ettikten sonra benzin dökerek aracını ateşe verdi.

4 Papua Yeni Gine'de deprem; tsunami uyarısı geldi Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

5 Antalya'da memurları darbeden aile tutuklandı Antalya'da icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için evine gittikleri Fatma K. ile çocukları tarafından darp edildi.

6 Van’da 132 kilo eroin ele geçirildi Van-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 132 kilo 219 gram eroin yakalandı.