Türk askerinden Afrin'deki sivillere şefkat eli

TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmaya çalışan YGPye karşı Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na başladı.

Tanklar Afrin'e doğru sınırı geçerken A Haber muhabiri tankın üstündeki askere soruyordu: "İstikamet neresi asker". Asker de muhabire , "İstikamet Kızılelma" cevabını veriyordu.

YPG'Lİ TERÖRİST, BU ŞEFKATİ NE BİLSİN

Irak'ta öldürülmedik çocuk, tecavüz edilmedik kadın bırakmayan ABD askerlerinin şemsiyesine gizlenmiş YPG'li teröristler anlayamaz ama Kızılelma bu fotoğrafta görülendir. Türkiye'nin ve Mehmetçik'in şefkat elinin değdiği her Kürt çocuğu, duası alınan her Kürt kadını işte bu Kızılelma'nın bir parçasıdır.

(Mehmetçik'in sevgisi hiç bitmez; Afrin'de bir Kürt çocuğu TSK üniformasıyla ısındı)

"KÜRTLER KATLEDİLİYOR" YALANI ATALANLAR NEREDE

Türk askeri, HDP ve uzatınlarının "Kürtler katlediliyor" yalanına aldırmadan, Kürt çocuklarından sevgisini bir kez olsun eksiltmiyor. Bu milletin vergisiyle maaş alan Osman Baydemir de o Türk askerine beddua etmekten geri durmuyor.

DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, El Bab'da Arap kökenli Suriyelilere nasıl davranılıyorsa, Afrin'de terörden temizlenen bölgelerdeki Kürtlere de aynı şekilde hassasiyet gösteriliyor.

AFRİN'E HUZUR GELİYOR

Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin güneyindeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, aynı zamanda da Afrin halkının huzurunu da sağlıyor.

Yukarıdaki fotoğraf olmasaydı, Mehmetçik bu küçük Kürt yavruya sahip çıkmasaydı, 4-5 yaşına geldiğinde YPG silahlarının önünde poz verip terör sloganları atacaktı.