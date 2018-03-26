Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim günden güne yükseliyor.

Bu gerilimin yükselmesinde Yunanistan tarafının küstah açıklamaları oldukça etkili.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'yi hedef aldı.

"BOZGUNA UĞRATIRIZ"

Bakan Kammenos, "Yunan halkını, silahlı kuvvetlerimizin ulusal egemenliğimize ve ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü meydan okumalara karşı gelmeye hazır olduğunu temin etmek isterim. Bizler barışçıl insanlarız, barış için her şeyi yapıyoruz, ancak egemenliğimize meydan okumaya teşebbüs eden herkes, 1821’de Yunan savaşçılarımızın güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu yendiği gibi bozguna uğrayacak. Büyük Osmanlı İmparatorlukları düşünenler, 1821’i hatırlamalı. Ulusal egemenliğimizden şüpheye teşebbüs edeni, 1821’de olduğu gibi bozguna uğratırız" ifadeleriyle Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulundu.

TÜRK ASKERİNİ GÖRÜNCE...

Kammenos, geçtiğimiz aylarda Kardak'a yanaşarak denize karanfil atmak istemişti.

Bölgede Türk askerini gören Yunan bakan, arkasına bile bakmadan hızla bölgeden uzaklaşmıştı.