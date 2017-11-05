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Mehmetçik'ten bombalı mesaj

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatından kullanılan bombalarda manidar mesajlar da yer aldı.

05.11.2017 - 07:52
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Mehmetçik'ten bombalı mesaj

Tunceli, Şemdinli, Diyarbakır, Kato Dağı ve Şırnak'ta operasyonlar sürerken, Kuzey Irak'ta istihbaratla tespit edilen terörist hedefler Türk jetlerince yok edildi.

36 HEDEF AKILLI BOMBALARLA VURULDU

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

MEHMETÇİK'TEN MESAJ

Askerler, hava operasyonunda kullanılan bombalara anlamlı mesajlar yazdı:

"Buradan vatan için çarpışan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. YANINIZDAYIZ! Devamı YOLDA"

Mehmetçik'ten bombalı mesaj

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