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Türk askerinin hedefi Kandil

Kahraman askerlerimiz, zorlu şartlara rağmen terörle mücadeleden vazgeçmiyor.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 14:15..
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Türk askerinin hedefi Kandil

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK'ya üst üste ağır darbeler vurdu.

HEDEF KANDİL

Irak'ın kuzeyinden giriş yapan Mehmetçik, 23 kilometre ilerleyerek bölgede 11 tane üs kurdu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının saklandığı Kandil'e doğru ilerleyen Türk askeri; zorlu şartlarda görevini yerine getiriyor.

VATAN YÜKÜ

Teröristlerin hain tuzaklarına karşı büyük bir dikkatle operasyonlarını yürüten Mehmetçik, bu sırada sırtında da onlarca kiloluk yük taşıyor.

Türk askerinin hedefi Kandil

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