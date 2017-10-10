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Türk askerinin İdlib'deki görev süresi

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Tehdit bitene kadar orada olmalıyız." dedi. Canikli operasyonun amacını da açıkladı.

10.10.2017 - 13:21
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Türk askerinin İdlib'deki görev süresi

Türk askerinin İdlib'deki görev süresi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali hakkında konuştu.

Bakan, orada Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket edildiğine dikkat çekti.

"KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNUYORLAR"

Operasyonun ana amacı hakkında bilgi veren Nurettin Canikli, "Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz." diye konuştu.

"TEHDİT BİTENE KADAR..."

Canikli, Türk askerinin ne kadar İdlib'de kalacağını ise "Tehdit bitene kadar orada olmalıyız." sözleriyle anlattı.

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