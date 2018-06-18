Türk askerlerini Münbiç'te çocuklar karşıladı

Daha önce El Bab ve Afrin'deki teröristleri temizlemek için bölgeye gelen Mehmetçiklere sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, Münbiç'te de Türk askerleriyle fotoğraf çektirip, sohbet etti.

"BAĞIMSIZ DEVRİYE FAALİYETLERİ BAŞLAMIŞTIR"

TSK'dan yapılan açıklamada da, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır." denildi.