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Türk Bayrağını indirmek isteyen yolcuya gözaltı

Düzce'de otobüsünün ön camında asılı Türk Bayrağını kaldırmak istediği iddia edilen kişi diğer yolcular tarafından polise teslim edildi.

12.07.2017 - 10:40
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Olay, gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak’tan bindiği otobüsle İstanbul’a giden Mardin nüfusuna kayıtlı A.D.İ., iddiaya göre TEM otoyolunun Düzce Gölyaka Kavşağı mevkisinde aracın ön camında asılı olan Türk bayrağını indirmek istedi. Emniyet şeridinde otobüsü durduran sürücü, A.D.İ.'yi araçtan indirerek tartışmaya başladı. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine A.D.İ. kaçmak istedi. Ancak yolcular ormana doğru yönelen A.D.İ.'yi yakaladı.

Türk Bayrağını indirmek isteyen yolcuya gözaltı

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yolcuların arasında kalan A.D.İ., bu sırada haber verilmesiyle gelen Bayraktar Merkez Karakol Komutanlığı ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.D.İ.'nin üzerinden kimlik çıkmadı. Düzce Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile 'Türk Bayrağı Kanunu’na muhalefet', 'Devletin egemenlik ve bağımsızlığını alenen aşağılama' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için tekrar karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Türk Bayrağını indirmek isteyen yolcuya gözaltı

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