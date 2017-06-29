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Türk bilim adamı yeni nörolojik hastalığı ortaya çıkardı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Özdemir, şimdiye kadar tanımlanmayan bir hastalığı keşfetti.

29.06.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. Sağlık

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özdemir'in keşfi, uzun bir incelemenin ardından önde gelen bilim dergilerinden "Medicine"da yayımlandı.

TÜRK DOKTORUNDAN BÜYÜK BAŞARI

ÇES hastalarının özellikle geceleri ve çalışmadıklarında ellerinde ağrı, hissizlik ve uyuşma gibi nöropatik şikayetlerle hastaneye başvurduğunu belirten Özdemir, bu hastaların çoğu zaman karpal tünel sendromu (sinir sıkışması) ve duyusal polinöropati hastaları ile karıştırıldığına işaret etti.

Türk bilim adamı yeni nörolojik hastalığı ortaya çıkardı

"ÇES HASTALARINDA KUVVETSİZLİK GÖRÜLMÜYOR"

ÇES hastalarında kas kuvvetsizliği görülmediğini ve derin tendon reflekslerinin normal olduğunu dile getiren Özdemir, "Bu yüzden klinik ve elektrofizyolojik (EMG) olarak bu hastalıklardan ayırımları gerekir. Bu hastaların hepsi, en az bir yıl boyunca ellerini ağır işler için kullanmaktadırlar. Vibrasyon, yani titreşim oluşturan bir cihaz kullanmazlar. Tüm hastalar erkek ve 45 ila 20 yaşlarındalar. Benim düşünceme göre bu hastalığın nedeni sürekli olarak ellerin ağır işlerde kullanılmasına bağlı olarak, buradaki sinirlerin zarar görmesidir." dedi.

"BU HASTALIK TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ"

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Artık bu hastalık, tıp literatürüne girdi. Çünkü Science Citation Index'te (SCI) yer alan dergide yayımlandı. İki gün önce de Japonya'da yapılacak Dünya Nöroloji Kongresi'ne katılmak için başvuruda bulundum. Dünya Nöroloji Kongresi'nden sonra Avrupa ve ABD'deki nöroloji kongrelerine de katılmak istiyorum."

"HASTALIĞA KENDİ ADIMI VERMEDİM"

Hastalığa kendi adını vermediğine dikkati çeken Özdemir, "Çünkü artık dünya perspektifinde şahıs isimleri değil daha çok hastalığı ifade edebilecek isimler kullanılıyor. Benim adımı taşıması da önemli değil çünkü bu hastalık ile ilgili tüm literatürde benim ve kurumumun ismi görülecek. Konu üzerine daha da yoğunlaşarak başka yayınlar da yapacağım. Örneğin rahatsızlığın tedavisi konusuna hiç girmedik. Bu başka bir aşama olabilir." ifadelerini kullandı.

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