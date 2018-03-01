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Türk dağcılar buzul çukuruna düşen köpeği kurtardı

Gürcistan'da Kazbek Dağı’na tırmanan dağcılardan birinin buzul çatlağına düşmesiyle, donmak üzere olan bir köpeğin de çukurda olduğu fark edildi.

İHA | 01.03.2018 - 09:42..
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Bir grup dağcı, Gürcistan topraklarında yükselen 5 bin 47 metrelik Kazbek Dağı’na tırmandı. Tırmanış sonrası dağdan inerken dağcılardan biri dağın 4 bin 400 metresinde dengesini kaybederek buzul çatlağının içine düştü.

Arkadaşlarının yardımına koşan dağcılar, metrelerce aşağıdan gelen köpek sesinin de geldiğini duyunca şok oldu.

Türk dağcılar buzul çukuruna düşen köpeği kurtardı

İPLE BUZUL ÇATLAĞINA İNDİ

Donmak üzere olan köpeği gören dağcılar, önce arkadaşlarını kurtardı ardından buz tutan köpek için seferber oldu. Kafkas köpeğinin üzerinin tamamen karla kaplandığını gören dağcılar 1 kişiye ip bağlayarak buzul çatlağına indirdi.

Köpeğe ulaşan dağcı, buz tutan köpeği ipe bağlayarak yukarı çıkardı. Köpeği karlardan kurtaran dağcılar, köpeğin tırmanış sırasında kendilerine eşlik eden köpeklerden biri olduğunu belirtti.

Dağcılar, önce buz tutan köpeğin üzerindeki karları temizledi ardından da köpeğe yiyecek verdi. Dağcılar, hayatını kurtardıkları Kafkas köpeğiyle Kazbek Dağı’nın 4 bin 400 metresinde selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.

"ÇIKTIKTAN SONRAKİ MUTLULUK MÜTHİŞ BİR ŞEYDİ"

Donmak üzereyken kurtardıkları köpeğin ne zamandır orada olduğunu bilmediklerini ifade eden Dağcı Barış Çetintürk, “Çıktıktan sonraki mutluluk müthiş birşeydi. Elleri ayakları böyle buz olmuş, kar kaplamış onları yalayarak eritmeye çalıştı. Çikolata verdik. Daha sonrasında Kazbek Köyüne doğru devam ettik ve köye gidene kadar bizim yanımızdan hiç ayrılmadı. Köye geldikten sonra da bizi uğurlarcasına havlayarak bizim gitmemizi sağladı. Dağcı hayattır, hayat kurtarır. Özgürlük her şeydir. O köpeğin oradan çıkması bizi çok mutlu etti.” dedi.

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