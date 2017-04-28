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Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

Bir dönem Türk dizilerinde rol alan Çarli isimli şempanzenin İngiltere'de bir rehabilitasyon merkezinde olduğu öğrenildi.

28.04.2017 - 12:36
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Bir dönem Türk dizilerinde oynayarak izleyenlerin karşısına çıkan Çarli isimli şempanze, özellikle küçük izleyicilerin büyük beğenisini topluyordu.

DİZİ BİTİNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDILAR

Dizide kilo kilo muz yiyen, bunun yanında alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları da bulunan Çarli isimli şempanze, dizi bittikten sonra sahibiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

ARTIK İNGİLTERE'DE

Çarli, İngiltere'nin güneybatısında Dorset'te hayvanlar için kurulan bir rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Artık orada başka maymunlarla emekliliğin tadını çıkarıyor.

Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

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