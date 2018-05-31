Türk Edebiyatı Klasikleri’nde yeni nefes: İletişim Yayınları

İletişim Yayınları’nın oluşturduğu Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisi’nde, bu yıl içinde 4 kitap yayımladı. Namık Kemal’den “İntibah”, Hüseyin Rahmi’den “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Mürebbiye, Efsuncu Baba” eserlerine yer veren yayınevinden, sıradakileri heyecanla bekliyoruz.

İNTİBAH

Edebiyatımızın ilk edebi romanı kabul edilir İntibah. Arka planını Osmanlı sosyal yaşamının oluşturduğu eser, İstanbul'un Çamlıca'da geçer.

Kalburüstü bir ailede, iyi bir eğitim ve terbiyeyle yetişmiş Ali Bey'in hayatı, Mahpeyker adında hafifmeşrep bir kadına aşık olmasıyla değişir. Namık Kemal, maddi manevi yıkıma sürüklenen Ali Bey'in iç dünyasını, eski edebiyatımızla yeni edebiyat arasında köprü kurarak tahlil ediyor.

İntibah

Namık Kemal

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 164

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KUYRUKLUYILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ

Bu eser, Hüseyin Rahmi'nin pek çok romanında olduğu gibi ikili bir yapılanma sergiler. Bir yanda eski İstanbul mahalle hayatı, diğer yanda yazarın öykülediği olay...

Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, güncelden nasıl ustaca yararlanabileceğine dair renkli bir örnek...

Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç

Hüseyin Rahmi Gürpınar

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 160

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MÜREBBİYE

Kendi döneminin Avrupalı romancılarını, filozoflarını yakından takip eden Hüseyin Rahmi, Mürebbiye’de geniş bir kültürel coğrafyaya referanslarla kurgusunun katmanlarını derinleştiriyor.

Matmazel Anjel, doğup büyüdüğü Paris’in kenar mahallelerindeki sefil hayatını geride bırakıp, zengin bir ailenin hanımı olmak konusunda kararlıdır. Anjel’in kaderi İstanbullu Dehri Efendi ailesinden birkaç masumun eğitim ve

terbiyesinden sorumlu öğretmen olarak atanmasıyla değişir. Mürebbiyelik Anjel’e istediği kazancı sağlamayınca, evin en küçüğünden en büyüğüne bütün erkeklerini fethetmek için hazırladığı dehşetli programı derhal uygulamaya girişir...

Mürebbiye

Hüseyin Rahmi Gürpınar

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 172

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EFSUNCU BABA

Hüseyin Rahmi, sofu görünümlü budala karakterlerinden birini daha insanlığın en büyük derdi olarak, gülmeceyle süslü serüvenli bir dille canlandırıyor.

Efsuncu Baba büyüyle, simyayla, tılsımla uğraşan; define aramak, madeni altına çevirmek, yıldıznamelerden âlemin sırrını çözmek gibi heveslere kapılmış bir zat-ı muhteremdir. Onun dünyasını batıl inançları şekillendirir, her adımını bu hurafelere göre atar. Eline yeni bir kitap geçer, İstanbul’un bütün defineleri şifreli halde bildirilmiştir bu kitapta. Defineye ulaşmak için tılsımı kaldırması gerekir, bu da Binbirdirek’teki anahtarı ve kendisine yardımcı olacak insan suretinde iki meleği bulmasına bağlıdır...

Efsuncu Baba

Hüseyin Rahmi Gürpınar

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 84

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Damla Karakuş

[email protected]