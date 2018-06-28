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'Türk festivalleri dünya sanatına açık'

Avrupa Festivaller Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jan Briers, Türkiye'de düzenlenen uluslararası festivallerin, tüm dünyanın sanatına açık olmasını takdir ettiklerini söyledi.

AA | 28.06.2018 - 16:04..
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Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Yönetim Kurulu Başkanı Jan Briers, 32. Uluslararası İzmir Festivali ve EFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İzmir'e geldi.

"TÜRKİYE KALİTELİ FESTİVALLER YAPIYOR"

Jan Briers, "Türk festivallerinin tüm dünyanın sanatına açık olmasını takdir ediyoruz. Oldukça kaliteli sanatçılarla kaliteli festivaller yapılıyor." dedi.

Jan Briers, yalnızca Avrupa'da değil, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve hatta Asya ülkelerindeki festivalleri planladıklarını söyledi.

'Türk festivalleri dünya sanatına açık'

"AVRUPA'DAKİ FESTİVALLERDEN FARKI YOK"

Jan Briers, "Avrupa festivalleri için de istediğimiz şey bu. Her yerdeki sanata açık olması çok güzel. İşte insanları harika yapan, farklı kültürlere açık olmaları. Bunu İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'daki diğer festivallerde görüyoruz. Yeni sanatçılar, seyirci kitlesi ve toplum istiyoruz. Çünkü hedef kitlenizdeki toplum, bazen çok tutucu olabiliyor. Bu yüzden onlara farklı seçenekler ve yeni yüzler de sunmak gerekiyor. Türk festivalleri ile Belçika, Hollanda veya İngiltere'deki festivaller arasında herhangi bir fark görmüyorum." dedi.

'Türk festivalleri dünya sanatına açık'

"ŞEHİRLERİN GÜCÜ BÜYÜYOR"

Türkiye'nin, zengin kültürel mirasını, festivallerde yerli ve yabancı seyircilerin beğenisine sunduğunu ifade eden Jan Briers, Efes Antik Kenti ve Aspendos gibi tarihi mekanlarda düzenlenen sanat etkinliklerinin, yabancı misafirleri oldukça etkilediğini söyledi.

Jan Briers, "Şehirlerin gücü büyüyor. Bunun önemi de güçlü bir kültürel hayata, güçlü bir turistik aktiviteye sahip olmaktan geçiyor. Kültür ve turizmi bir araya getirdiğiniz zaman, eski şehirlere canlılık getirebilirsiniz. Yalnızca turizm anlamda değil ekonomik anlamda da durum böyle." şeklinde konuştu.

'Türk festivalleri dünya sanatına açık'

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