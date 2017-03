Türk firması Harp Arge'den yerli drone savar İZLE

Geçen yıl kurulan Harp Arge, savunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olduğu değerlendirilen insansız sistemler ve bu sistemlerin önlemleri, elektronik harp ve robotik alanlarına yoğunlaştı. Şirket, geçen sürede söz konusu teknolojilerin erişilebilir hale getirilmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptı.

Yerli drone savar

Türkiye'de ilk defa Harp Arge tarafından üretilen Drone Savar Silahı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Drone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor. Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan Ordusunun zorlu testlerinin ardından bu ülkeye ihraç edildi.

Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Drone Savar'ın ilk kez, Antalya'da gerçekleştirilen G20 zirvesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından istenildiğini, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan'ın taleplerinin karşılandığını belirtti.

"DRONE SAYISININ 2 KATI DRONE SİLAHI OLACAK"

Dünyada drone pazarının öngörülemez bir hızla büyüdüğüne dikkati çeken Güçlü, "Bu pazar aynı zamanda kendisinin 2 katına kadar drone savar pazarını oluşturacaktır. Şu anda bile birçok ülke yasal düzenlemelerle kullanımını sınırlamaya çalışmaktadır. Her gün askeri birliklerimiz yasa dışı kullanımlarla taciz edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatında dahi DEAŞ drone ile bombalı saldırıda bulunarak 3 askerimizi yaralamıştır. Tüm bu olaylar Drone Savar Silahı'nın ne kadar önemli bir teknoloji olduğunu gözler önüne sermektedir." dedi.



Drone Savar'ın Türkiye'de özel sektör olarak sadece Harp Arge tarafından üretildiğini dile getiren Güçlü, aynı amaçla kullanılan ürünlerden 3 kat daha ekonomik ve 4 kat daha mobil bir sistem geliştirdiklerini ifade etti. Güçlü, modülerlik ve tasarım bakımından yurt dışındaki rakiplerinden güçlü bir şekilde ayrıştıklarını ifade etti.

Güçlü, drone teknolojisinin her geçen gün geliştiğine işaret ederek, bu gelişmeleri her an takip ederek sistemlerini güncel tutmaya çalıştıklarını söyledi. Söz konusu silahı tamamen modüler bir yapıda ürettiklerini vurgulayan Güçlü, yakın gelecekte çıkabilecek birçok teknolojiye karşı alınacak önlemlerin, silaha anında uygulanabileceğini belirtti.

İHRACAT BAŞARISINA YENİLERİ EKLENECEK

Azerbaycan'a yaptıkları ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güçlü, Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından gönderilen insansız hava araçlarıyla uzun süredir taciz edildiğini söyledi. Güçlü, şunları kaydetti:



"Sık sık gündeme gelen, çok büyük bir problem olan bu durum hiçbir ateşli silah kullanılmadan Drone Savar ile çözüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı koruma alayının şirketimizi ülkelerine konu hakkında bilgi ve demo gösterimi için davet etmelerinin ardından, bu ziyareti gerçekleştirerek, ordu tarafından zorlu testlere tabi tutulduk. Bütün testleri başarıyla geçen Drone Savar, Cumhurbaşkanlığı envanterinde yerini aldı.

Şu anda 5 ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle bir Arap ülkesi ürünlerimizden yüksek adette talep ediyor. Her ülkeye demo yapmak zahmetli olduğundan ürünlerimizin video ve fotoğraflarının ilgilere gönderilmesiyle tanıtım yapıyoruz. Çevre ülkeler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün referansıyla gönül rahatlığıyla ürünlerimizi tercih ediyor."

ÖZEL GÜVENLİK FİRMALARI DA SIRADA

Özel güvenlik firmalarından da ciddi talepler aldıklarını ifade eden Güçlü, özellikle kamu güvenliğine yönelik hizmet veren özel firmalarla şu anda sözleşme aşamasında olduklarını belirtti.

Bundan sonra izleyecekleri yola ilişkin de bilgiler veren Güçlü, "Harp Arge yakın zamanda melek yatırımcılara açılacak ve ürünlerinin seri üretimi için hatlar kuracak. Şu anda yapılanma aşamasındayız. Savunma sanayisinde yer alan büyük firmaların yatırımlarıyla daha güçlü ve profesyonel bir vizyonla hareket edeceğiz." dedi.