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Türk girişimcilerin uzay aracı uçuş izni aldı

Eren Özmen ve Fatih Özmen’in uzay şirketi Sierra Nevada’nın ürettiği Dream Chaser adlı uzay aracı, 2020’de NASA’dan uçuş izni aldı.

Detay Haber | 12.02.2018 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

NASA’nın 2024’e kadar yatırım yaptığı şirket Sierra Nevada’nın çıkardığı Dream Chaser, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kargo görevi yapacak. NASA, 2020’nin son çeyreğinde Dream Chaser’a uçuş izni verdi.

AVRUPA UZAY AJANSI VE BM ANLAŞTI

Türk girişimcilerin uzay aracı uçuş izni aldı

Dream Chaser'ın çıkacağı ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu) görevi, NASA ve Sierra Nevada arasındaki 6 anlaşmanın sadece başlangıcı olacak. NASA'nın bu yatırımı yapar yapmaz Avrupa Uzay Ajansı ve Birleşmiş Milletler de Sierra Nevada ile uçuş anlaşması imzaladı.

UÇAK GİBİ KALKAN UZAY ARACI

Türk girişimcilerin uzay aracı uçuş izni aldı

Bu aracın en önemli özelliği Atlas V roketleri kullanıyor olması. Güvenilirlik açısından en sağlam roket bileşeni bulunan Atlas V, bu aracı atmosfer dışına itecek güce çıkaracak. Sonrasında ise kendi itici roketlerini zeminden kalkış ve işlem tamamlandığında da iniş için kullanacak . 210 gün ISS merkezinde kalabilen aracın inmesi de tıpkı bir uçak gibi yatay düzlemde gerçekleşiyor.

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