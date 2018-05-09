'Türk Girişimlerine Yatırım Zirvesi' Berlin'de gerçekleşti

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Istanbul Startup Angels tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Türk Girişimlerine Yatırım Zirvesi”; Avrupa’nın kalbi olan Almanya - Berlin’de gerçekleştirildi.

Almanya’daki Türk iş adamlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşen zirvede; Türkiye’nin hızla büyüyen girişim ekosistemindeki fırsatlar ve yatırım olanakları konuşuldu.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ ALANINDA YENİ BİR İVME KAZANDI

“Türk Girişimlerine Yatırım Zirvesi” açılış konuşmasını yapan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Yatırım Tanıtım Ajansı Daire Başkanı Furkan Karayaka; Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğuna, girişimcilik ekosisteminin hızla geliştiğine ve Avrupa’da yaşayan Türk iş adamları ile yabancı yatırımcılar için yatırım imkanlarının arttığına ve cazip fırsatlar sunduğuna işaret ederek Türkiye’nin özellikle teknoloji alanında attığı adımlarla yeni bir ivme yakaladığını belirtti.

12 FARKLI TEKNOLOJİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de son 15 yılda atılan adımlar neticesinde bir girişim ekosisteminin oluştuğuna dikkat çekerek, “Bugün ortaya çıkan başarılı teknoloji girişimleri bu altyapının ilk meyveleri. Çok daha iyilerinin olacağını görüyoruz. 20-23 Eylül 2018’de, İstanbul Yeni Havalimanı’nda TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlenecek. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST‘te uluslararası girişim zirvesi ve 12 farklı teknoloji yarışması gerçekleşecek.” dedi.

2017'DE 117 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı’da Türkiye'nin start-up alanındaki konumuna ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi gelişme kaydettiğini söyledi. Türkiye'de geçen yıl 167 start-up projesine 117 milyon dolar yatırım yapıldığı bilgisini paylaşan Çıracı, bunun 35 milyon dolarının yabancı sermaye olduğunu dile getirdi.

İstanbul Startup Angels olarak start-up girişimcileri ile yatırımcı sermayeyi bir araya getirdiklerini aktaran Çıracı, "Türkiye'nin bu alanda sunduğu avantajlardan biri de Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun fiyatlarla start-up girişimlerine yatırım yapabilme imkanıdır." dedi. Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın (TD-İHK) da katılım sağladığı, çok sayıda Türk-Alman İş adamını bir araya getiren zirvede; Türkiye’deki girişimlere yatırım yapmanın sağladığı avantajlar ve girişim arenasındaki global potansiyel tüm yönleriyle ele alındı. Devlet ve özel sektörün bir araya gelerek Türkiye’miz yararına bir sinerji oluşturdukları buluşmalara sahne oldu.

TÜRK GİRİŞİMLERİNE YATIRIM ZİRVESİ KONUŞMACILARI

Furkan Karayaka – Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Daire Başkanı

Gülsüm Çıracı – İstanbul Startup Angels CEO’su

M. Fatih Kacır – Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Burak Örücü – Nexus Ventures CEO’su

Dr. E. Seyfi Moroğlu – Moroğlu Arseven Kurucu Ortağı

Hakan Ertürk – Hazine Müsteşarlığı Mali sektörle ilişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü

Enis Hulli – 500 Startups Venture Partner

Kaan Akın – Hackquarters CEO’su

Ahmet Cüneyt Selçuk – Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Direktör