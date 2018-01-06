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Türk hackerlar PKK sitelerine saldırdı

Türk hackerlar, PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackledi.

İHA | 06.01.2018 - 01:37..
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Adeta terör operasyonu düzenleyen 'Sultan Alparslan Hack Tugayı' Türk hacker grubu, PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackledi.

Türk hackerlar PKK sitelerine saldırdı

HACKLENEN SİTELER AÇIKLANDI

Sultan Alparslan Hack Tugayı, Hackerler, ANF, PKK online, YPG, YJA Star, hezenparastin gibi birçok siteyi hackledi.

Hainlere tarihi ayar veren hackerlar, söz konusu sitelerin ana sayfasına bölücü terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilme görüntülerini de ekleyerek, "Bu site geçici olarak kapatılmıştır. Kalın kafalılara bu ince bir mesajdır! Sultan Alparslan Hack Tugayı. 1017’den beri bir gece ansızın" şeklinde mesaj paylaştı.

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