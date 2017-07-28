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Türk Hava Kuvvetleri'nde mezuniyet töreni

Biri pilot 129 subay adayı ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen 154 aday için mezuniyet töreni düzenlendi.

28.07.2017 - 21:43
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Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının üniversite mezunlarından temin ettiği biri pilot 129 subay adayı ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen 154 aday için İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığında düzenlenen mezuniyet törenine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde mezuniyet töreni

283 SUBAY ADAYI TEĞMEN RÜTBESİ TAKTI

Hava Teknik Okullar Komutanlığı Subay ve Astsubay Yetiştirme Okul Komutanlığında Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni tamamlayan 283 subay adayı, teğmen rütbesi takarak Türk Hava Kuvvetlerine katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde mezuniyet töreni

Türk Hava Kuvvetleri'nde mezuniyet töreni

Türk Hava Kuvvetleri'nde mezuniyet töreni

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