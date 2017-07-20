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Türk hava sahasından 18 saniyede bir uçak geçti

Türkiye hava sahasından bu yılın ilk 6 aylık döneminde ortalama her 18 saniyede bir uçak geçtiği tespit edildi.

20.07.2017 - 14:09
  1. Haberler
  2. Seyahat

UÇAK

Sivil havacılık alt yapısına yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayılarında önemli artış görüldü.

YOLCU SAYISI HER YIL ARTIYOR

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısı her yıl ortalama yüzde 10,5 büyüyerek 62 milyondan 174 milyona yükseldi.

7 MERKEZDEN 55 NOKTAYA SEFER

Yurt içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6 havayolu şirketi, 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yapıyor.

Öte yandan, 2003'te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken Haziran 2017 sonu itibarıyla bu sayı toplam 295 noktayı buldu.

18 SANİYEDE 1 UÇAK GEÇTİ

Türk hava sahasında bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış göstererek, 863 bin 796'dan 870 bin 853'e yükseldi. Söz konusu dönemde, Türkiye semalarından yaklaşık her 18 saniyede bir uçak geçti.

TİCARİ UÇUŞLAR

Haziran 2017 sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak, 584 bin 71'den 585 bin 461'e çıktı.

Bu yılın ilk altı ayında iç hat uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 425 bin 283'e geriledi. Dış hat uçak trafiği yüzde 2,1 azalış göstererek 257 bin 239 olarak kayıtlara geçti. Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısı ise yüzde 8,9 arttı ve bu yılın ocak-haziran döneminde 188 bin 331 üst geçiş gerçekleşti. Böylece Türk hava sahası toplam 870 bin 853 uçuşa ev sahipliği yapmış oldu.

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