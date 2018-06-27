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Türk Hava Yolları'ndan bir ilk daha

Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen kablosuz uçak içi eğlence siteminin ilk kullanıcısı Türk Hava Yolları oldu.

DHA | 27.06.2018 - 14:14..
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İlk etapta Türk Hava Yolları‘nın koltuk arkası özel ekranları bulunmayan 44 adet dar gövde uçağında uygulanacak sistem ile yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilecekler. Hayata geçen sistem ile birlikte Türk Hava Yolları filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip (AVOD) uçakların oranı yüzde 95’e ulaşacak.

"İLK KULLANICI OLMAKTAN GURURLUYUZ"

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Türk Hava Yolları iştiraklerinden “Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.” ve “Havelsan” işbirliği ile Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen “Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem” uygulamasının ilk kullanıcısı olmaktan dolayı gururluyuz. Atılan adımların Türk sivil havacılığının gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak yolcu memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızdan hareketle yolcularımızın seyahatlerini daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçak içi eğlence sistemini filomuzda bulunan uçakların %95’ine uygulayarak yolcumuzun kullanımına sunmuş olmaktan mutluyuz” dedi.

SİSTEMDE MÜZİKTEN FİLME HERŞEY VAR

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş ve Havelsan tarafından üretilen Türk  Kablosuz Uçak İçi Eğlence Sisteminin kişisel cihazlar (tablet, akıllı telefon ve notebook) aracılığı ile kullanılabilmesi için “Wi-fi Entertainment” isimli uygulamanın uçuş öncesinde akıllı telefonlara yüklenmiş olması gerekiyor. Yolcular mobil cihazların yanı sıra dizüstü bilgisayarlarından da Google Chrome tarayıcısı kullanarak kablosuz eğlence sistemini kullanabilecekler. Kablosuz uçak içi eğlence sistemi aracılığıyla yolcular 250’den fazla film, 700’den fazla TV programı içeriği ve 2 bini aşkın müzik albümüne ve 19 binden fazla şarkı ve daha fazla içeriğe erişim sağlayabiliyor.

Türk Hava Yolları'ndan bir ilk daha

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