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THY'nin üçüncü çeyrekte net kârı 2.4 milyar lira oldu

Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek kârına ulaştı.

09.11.2017 - 09:07
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THY'nin KAP'a gönderdiği üçüncü çeyrek mali sonuçlara göre geçen yıl aynı dönem net kâr ise 548 milyon lira olarak gerçekleşti.

THY'nin üçüncü çeyrekte net kârı 2.4 milyar lira oldu

TOPLAM HASILAT 12,6 MİLYAR LİRA OLDU

Finansal sonuçlara göre geçen sene üçüncü çeyrekte 8.66 milyar lira olan toplam hasılat ise bu sene aynı dönemde 12.66 milyar lira oldu.

THY'nin üçüncü çeyrekte net kârı 2.4 milyar lira oldu

"TARİHİN EN YÜKSEK KÂRINA ULAŞTI"

THY tarafından gönderilen yazılı açıklamada da "Türk Hava Yolları yıl başından itibaren uyguladığı mali disiplin ve dinamik talep yönetimi uygulamaları ile 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 939 milyon dolar, dokuz aylık döneminde ise 956 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirerek, tarihinin en yüksek kârına ulaştı" denildi.

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