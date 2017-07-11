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Türk İnterpolü, PKK'yı uluslararası konferansta anlattı

Türk İnterpolü yetkilileri, Cezayir'de bölücü terör örgütü PKK'nın hakkında sunum yaptı.

11.07.2017 - 16:37
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Türk İnterpol görevlileri, Cezayir'de düzenlenen konferansta, bölücü terör örgütü PKK'nın tarihsel gelişimi, stratejisi ve yapılanmasını anlattı.

Cezayir'de birçok sivil toplum kuruluşu ve uluslararası örgütten temsilcinin katılımıyla düzenlenen "Terörle Mücadele ve Terörün Önlenmesinde Milli Mutabakatın Rolü" başlıklı konferansta, Türkiye'yi Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve İstihbarat daire başkanlıklarından yetkililer temsil etti.

PKK'YA KARŞI YAPILAN ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Terörizmin önlenmesi ve aşırıcılıkla mücadele konularının ele alındığı toplantıda, katılımcı ülkeler kendi bölgelerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'yi temsil eden İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, bölücü terör örgütü PKK konusunda sunum yaptı.

Terör örgütü PKK'nın tarihsel gelişimi, stratejileri ve yapılanması hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı sunumda, Türkiye'nin terörün önlenmesi konusunda yaptığı çalışmalar da anlatıldı.

PKK İLE MÜCADELE

Türkiye'yi temsil eden yetkililer, bölücü terör örgütü PKK ile mücadele konusunda, devletin tüm birimlerinin seferberlik başlattığını, bu çaba ve çatışmasızlık halinin bölge halkı tarafından yoğun destek gördüğünü muhataplarıyla paylaştı.

Terörle mücadele edilen Doğu ve Güneydoğu illerinde ekonomik canlanmanın artış gösterdiğini kaydeden yetkililer, buna rağmen terör örgütü PKK'nın süreci suistimal ettiğini belirtti. Yetkililer, terör örgütünün en büyük ihaneti sadece Türk devletine değil yine "haklarını savunduğunu iddia ettiği" Kürt halkına yaptığını vurguladı.

Konferansa, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından temsilci ve üyeler katılıyor.

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