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Türk jetlerinin 27 DEAŞ hedefini vurma anı

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden harekatta, jetler 27 DEAŞ hedefini imha ederken 19 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 11:01
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Türk jetlerinin 27 DEAŞ hedefini vurma anı

27 HEDEFİN VURULMA ANI

Türk Hava Kuvvetlerince El Bab, Bzagah ve Suflaniyah'ta bulunan 27 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edildi.

Fırat Kalkanı'nda 27 DEAŞ hedefi imha edildi

19 DEAŞ'LI  TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ'lı terörist öldürülürken, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1x57 mm top monteli araç imha edildi.

Ayrıca terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir el yapımı patlayıcı imha edilirken, harekatın başından bu güne kadar da çoğu tuzaklanmış 2 bin 821 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda son durum;

Türk jetlerinin 27 DEAŞ hedefini vurma anı
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