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Türk Kızılayı Başkanı Kınık iftarını İdlib'de yaptı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin İdlib kentinde kampta, Suriyelilerle iftarını açtı, onlara iftar kumanyası dağıttı.

31.05.2017 - 23:01
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Kınık, beraberindeki Türk Kızılayı görevlileriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin İdlib kırsalına geçti.

Burada, geçen yıl sonunda Halep'teki tahliyeler sonrası oluşturulan bin 600 kişinin kaldığı Düzce Halep Kampı'nı ziyaret eden Kınık, ailelerle sohbet edip ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Türk Kızılayı Başkanı Kınık iftarını İdlib'de yaptı

Görevlilerle çadırları dolaşarak Suriyelilere, içerisinde Halep pilavı, tavuk, cacık ve hurmanın olduğu kumanyayı dağıtan Kınık, iftarını, çadır içerisine kurulan sofrada Suriyelilerle açtı.

Kınık, iftar sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın Düzce Halep Kampı gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladığı 4 kampının olduğunu ve bunlarda yaklaşık 12 bin insanın yaşadığını belirtti.

Türk Kızılayı Başkanı Kınık iftarını İdlib'de yaptı

Savaşın yedinci yılına girdiğini ve 11 milyonu aşkın insanın evini, barkını terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Bunlardan 5 milyonu da ülkelerini terk etti. 3 milyonu da Türkiye. Suriye içerisinde kalan 7 milyon insandan 4 milyonu aşkını Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib ve Azez sınırındalar. Bunlar maalesef çok zor şartlar altında yaşamak zorundalar. İdlib'te 400'e yakın çadır kentte 700 bine yakın insan yaşıyor. Bunlar maalesef bir şey üretemedikleri için yardıma muhtaç şekilde yaşamak durumundalar. Savaşın başından bu yana burada gönderdiğimiz insani yardım miktarı yaklaşık 40 bin tır. 250 bin ton un AFAD ve Toprak Mahsulleri Ofisi iş birliğiyle buraya ulaştırıldı. Ancak 4,5 milyona yakın insanın her gün bu yardımlara ihtiyacı var."

Türk Kızılayı Başkanı Kınık iftarını İdlib'de yaptı

Türk Kızılayı olarak mağdur insanları ayakta tutmaya gayret ettiklerini, ramazan ayında da onları unutmadıklarını vurgulayan Kınık, "Ramazanda Türk Kızılayı olarak bu insanlara 3 öğün yemek dağıtıyoruz. Akşam da iftarlarını sıcak yemek olarak onların damak tadına uygun şekilde veriyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı Başkanı Kınık iftarını İdlib'de yaptı

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