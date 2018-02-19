Türk korumalardan korkan Cem Özdemir'e polisli koruma

Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) ile koalisyon uzlaşısı sağlayamayan ve hep istediği Dışişleri Bakanlığı koltuğuna bir türlü gelemeyen ve koalisyon çalışmalarının tamamlanmasıyla unutulan Cem Özdemir, yeniden gündem olmanın peşinde.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Yeşiller partili Cem Özdemir'e güvenlik kaygıları nedeniyle polis koruması verildiği belirtildi.





POLİS KORUMASI VERİLDİ

Alman DW'nin yayınladığı haberde Türk heyeti ile aynı otelde kalmaktan korkan Cem Özdemir'e Alman, güvenlik endişeleri nedeniyle polis koruması tahsis edildiği belirtildi.

Cem Özdemir'e koruma verildiği Münih Emniyet Müdürlüğü yetkililerince doğrulanırken, sebebi hakkında bir bilgi verilmedi.

"YÜZLERİNDEN ANLAŞILIYORDU"

Yıldırım'ı korumak üzere Münih'teki otelde bulunan güvenlik görevlileriyle cuma akşamı otelde karşılaştığını söyleyen Cem Özdemir sözleriyle korumalardan korktuğunu ifade ederken, "Yüzlerindeki ifadeden beni gördüklerine sevinmedikleri anlaşılıyordu." dedi.

Özdemir "Korumaların yüz ifadelerinden burada böyle yapabiliyorsa, Türkiye'de ne kadar agresif olabilecekleri anlaşılıyor. Ancak Almanya'da böylesi çıkışların yeri yok." dedi. Özdemir'e Münih'te kaldığı süre içinde üç polis memuru eşlik etti.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Yeşiller Partisi milletvekili Alman Cemine tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu Özdemir’in açıklamalarıyla ilgili, olarak "Yalan söylüyor" iddiasında bulundu.

Özdemir’i 'önemli görünmeye çalışmak'la suçlayan Çavuşoğlu, "Etkisini kaybediyor, hatta kendi partisinde bile dışlanıyor. Sanırım yeniden popüler olmak ya da en azından daha görünür olmak istiyor." dedi.