taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7544
EURO
4,6619
ALTIN
162,66
PETR
65,2900

Türk korumalardan korkan Cem Özdemir'e polisli koruma

Münih Güvenlik Konferansı sırasında Türk kafilesi ile aynı otelde kalan Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir’e polis koruması verildi.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) ile koalisyon uzlaşısı sağlayamayan ve hep istediği Dışişleri Bakanlığı koltuğuna bir türlü gelemeyen ve koalisyon çalışmalarının tamamlanmasıyla unutulan Cem Özdemir, yeniden gündem olmanın peşinde.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Yeşiller partili Cem Özdemir'e güvenlik kaygıları nedeniyle polis koruması verildiği belirtildi.

Türk korumalardan korkan Cem Özdemir'e polisli koruma


POLİS KORUMASI VERİLDİ

Alman DW'nin yayınladığı haberde Türk heyeti ile aynı otelde kalmaktan korkan Cem Özdemir'e Alman, güvenlik endişeleri nedeniyle polis koruması tahsis edildiği belirtildi.

Cem Özdemir'e koruma verildiği Münih Emniyet Müdürlüğü yetkililerince doğrulanırken, sebebi hakkında bir bilgi verilmedi.

"YÜZLERİNDEN ANLAŞILIYORDU"

Yıldırım'ı korumak üzere Münih'teki otelde bulunan güvenlik görevlileriyle cuma akşamı otelde karşılaştığını söyleyen Cem Özdemir sözleriyle korumalardan korktuğunu ifade ederken, "Yüzlerindeki ifadeden beni gördüklerine sevinmedikleri anlaşılıyordu." dedi.

Özdemir "Korumaların yüz ifadelerinden burada böyle yapabiliyorsa, Türkiye'de ne kadar agresif olabilecekleri anlaşılıyor. Ancak Almanya'da böylesi çıkışların yeri yok." dedi. Özdemir'e Münih'te kaldığı süre içinde üç polis memuru eşlik etti.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Yeşiller Partisi milletvekili Alman Cemine tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.  Çavuşoğlu Özdemir’in açıklamalarıyla ilgili, olarak "Yalan söylüyor" iddiasında bulundu.

Özdemir’i 'önemli görünmeye çalışmak'la suçlayan Çavuşoğlu, "Etkisini kaybediyor, hatta kendi partisinde bile dışlanıyor. Sanırım yeniden popüler olmak ya da en azından daha görünür olmak istiyor." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reuters: Esad Afrin'e girecek

Reuters: Esad Afrin'e girecek

395
Alper Uçar ve Alisa finale kaldı

Alper Uçar ve Alisa finale kaldı

69
Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

65
İran'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt

İran'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt

18
Real Madrid Betis deplasmanında 5 attı

Real Madrid Betis deplasmanında 5 attı

4
Almanya'da oklar Netanyahu'ya çevrildi

Almanya'da oklar Netanyahu'ya çevrildi

11
Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM