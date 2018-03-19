Türk operası için yol haritası belirlenecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Opera Binası'nda, Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla Opera ve Bale Alanında Yeni Eserlerin Üretimi konusunda bestecilerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, toplantı öncesinde, katılımcı bestecilerle düzenlediği basın toplantısında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün, kurulduğu ilk günden bu yana evrensel çok sesli sanat müziğini, opera ve baleyi Türkiye'nin her yerinde tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladığını belirtti.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN ULUSLARARASI MARKA

Dünya repertuvarının yanı sıra çağdaş Türk bestecilerinin birçok eseri ile sanatseverlere ulaşıldığını aktaran Karahan, Türk kültür ve sanat birikiminin dünya sanatının evrensel boyutunun bir parçası olması için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Karahan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, opera ve bale sanatlarının Türk kültürünü yansıtan uluslararası bir marka haline getirilmesinin amaçlandığını vurguladı.