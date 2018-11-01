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Türk ordusu ve ABD'den ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Münbiç'te ilk ortak devriye faaliyetine başladı.

AA | 01.11.2018 - 17:37..
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Türk ve ABD askeri unsurları ilk ortak devriye faaliyetine geçti. Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.

Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.

68 BAĞIMSIZ DEVRİYE FAALİYETİ

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu. TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 68 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DA AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, "Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor." bilgisini paylaştı.

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