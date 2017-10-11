Türk sanatçı İsveç'te 'Yılın Müzisyeni' ödülünü aldı

Türk kökenli caz sanatçısı Robert Sinan Mehmet ikiz, İsveç'te "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görüldü.

İkiz, Devlet Radyosu (SR) tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada en fazla oyu aldı.

Caz sanatçısı İkiz, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, İsveç gibi müzik endüstrisinde önemli yere sahip bir ülkenin sanatçıları arasından sıyrılıp birinci olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

MÜZİĞE TENEKE KUTULARI ÇALARAK BAŞLAMIŞ

Üç yaşından beri müzikle ilgilendiğini söyleyen İkiz, "Müzikte ekol olmuş bir ülkenin sanatçıları arasından sıyrılıp bir Türk olarak bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. İstanbul'da teneke kutuları çalarak Barış Manço dinleyerek başladığım müzik hayatımda İsveç'in en prestijli müzik ödülünü kazanmak beni oldukça gururlandırdı." dedi.

YAKLAŞIK 50 ÜLKEDE KONSER VERDİ

Ödülün arkasında büyük bir emeğin olduğunu vurgulayan 38 yaşındaki İkiz, "Bu zamana kadar 45-50 ülkede baterist olarak konser verdim. Gece gündüz çalışıyorum. Özellikle İsveç Radyosu ve müzik çevrelerince bu performansım takdir görüyordu. Çalışmanın meyvesi olarak da bu ödüle layık görüldüm." diye konuştu.