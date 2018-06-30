Türk sanatçıların eserleri Arnavutluk'ta sergileniyor

Jandarma Komando Okulu'nda ilk kez bir kadın birinci oldu

Boğulmak üzere olan köpek yavrularını Mehmetçik kurtardı

1 Sağanak yağış uyarısı: Öğle saatlerinden sonra başlayacak Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

2 Mesut Özil: Elenmek beni çok yaraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için Alman taraftarlardan tepki gören Mesut Özil, #SayNoToRacism etiketiyle Twitter'dan bir açıklama yaptı.

3 Adaylar sınav merkezlerine alınmaya başlandı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), girecek adaylar sınav salonlarına alınıyor.

4 Turistlerin Türkiye tercihi Almanları endişelendirdi Alman turistlerin Türkiye için yaptığı planlardan vazgeçmeyerek ülke ekonomisine fayda sağlaması, Alman basınında eleştirel yazıların çıkmasına neden oldu.

5 Polisten kaçmaya çalışan dolandırıcı tavandan düştü Kanada'da çalıntı bir kredi kartıyla alışveriş yapmaya çalışan dolandırıcılar, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanma anlarından hemen öncesi ilginç anlra sahne oldu.

6 Boğulmak üzere olan yavru köpekleri Mehmetçik kurtardı İzmir’de dün yaşanan yağış sonrası bir çukurda mahsur kalan yavru köpekler Mehmetçik tarafından kurtarılarak, anneleriyle birlikte bir kulübeye yerleştirildi.