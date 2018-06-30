Türk sanatçıların eserleri Arnavutluk'ta sergileniyor

Başkent Tiran'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen sergiye, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı. Sergide resim, heykel, seramik ve minyatürler yer aldı.
36 SANATÇININ ESERLERİ SERGİLENİYOR
Sergi kuratörü Kani Kaya, Arnavutluk'un Türkiye ile eskiye dayanan tarihi, kültürel bağları bulunduğunu söyledi. Toplamda 36 sanatçının eserlerinin sergilendiğini aktaran Kani Kaya, sergide Türkiye'de belli bir sanat akımına sahip sanatçıların çalışmalarına yer verildiğini kaydetti.
7 TEMMUZ'A KADAR AÇIK
Kaya, benzer sergileri Kosova ve Makedonya'da da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu etkinliği Arnavutluk'ta her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Sergi, 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.